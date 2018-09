Gen. Dunford, który pełni funkcję bezpośredniego doradcy sekretarza obrony Jamesa Mattisa i prezydenta Donalda Trumpa, przebywa z wizytą w Warszawie, gdzie uczestniczy w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO.

Podczas spotkania z gen. Dunfordem szef MON - jak poinformował w komunikacie resort obrony - zwrócił uwagę na wieloletnie, intensywnie rozwijane relacje polsko–amerykańskie w dziedzinie obronności. "Współpraca Polski i USA przybrała formę partnerstwa strategicznego, a jej wyrazem jest udział wojsk obu krajów w operacjach na rzecz bezpieczeństwa globalnego, między innymi w Iraku i Afganistanie. Wzrasta również obecność USA na wschodniej flance NATO – od 2017 roku wojska USA stacjonują na terenie naszego kraju" - stwierdziło MON.

Resort podkreślił, że rozmowa Błaszczaka z gen. Dunfordem była okazją do dyskusji na temat długofalowego zaangażowania USA i skierowania większej liczby oddziałów amerykańskich do Polski.

"Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie odniósł się do efektów tzw. europejskiej inicjatywy odstraszania (ang. European Deterrence Initiative, EDI). W jej ramach trwa operacja Atlantic Resolve, której częścią jest obecność w Polsce amerykańskiej brygadowej pancernej grupy bojowej" - zaznaczyło w komunikacie MON.

"Oprócz współpracy dwustronnej rozmówcy omówili również decyzje ostatnich szczytów NATO w Warszawie i Brukseli, w tym potwierdzenie konieczności adaptacji sojuszu do nowych wyzwań.

Resort przypomniał, że siły NATO są obecne na wschodniej flance w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności eFP i dostosowanej wysuniętej obecności tFP, a Sojusz wysłał do Polski i krajów bałtyckich batalionowe grupy bojowe (rdzeń takiego oddziału w Polsce stanowią Amerykanie).

Minister Mariusz Błaszczak i generał Dunford podkreślili znaczenie współpracy państw członkowskich i spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego.

KW NATO to najwyższy organ wojskowym Sojuszu. Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Szefowie obrony (zwykle są to szefowie sztabów generalnych) doradzają też Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Formalne spotkania na poziomie szefów obrony odbywają się trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosna, jesień) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO to okazja dla szefów obrony, szefów sztabów generalnych i państw członkowskich na spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Tym razem obejmują one takie tematy jak gotowość, reagowanie, operacje i ćwiczenia, dostosowanie struktury dowódczej do zadań Sojuszu i współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi. W konferencji uczestniczą naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie (SACEUR) gen. Curtis M. Scaparrotti, naczelny dowódca ds. transformacji (SACT) gen. Andre Lanata i przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford.