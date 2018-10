Premier podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Torunia mówił, że jadąc do nich, jeszcze w Bydgoszczy widział mały transparent, na którym było napisane "Przywrócić normalność".

To się zastanówmy, co to jest to przywrócić normalność? Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki? - pytał Morawiecki. - To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli - dodał.

To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu - oświadczył Morawiecki. Jak wskazał, to obóz rządzący zapewnił "ogromne sukcesy" w polityce społecznej, m.in. program "Rodzina 500 plus". - Jesteśmy gwarantem, jedynym gwarantem, że ta polityka będzie kontynuowana i rozwijana - zapewnił szef rządu.

Podczas wystąpienia premiera w tle słychać okrzyki: "Mateuszek - kłamczuszek", "Pinokio", "konstytucja".

Jak zauważył, Toruń jest perłą architektury, kultury, historii i polskiej tradycji. - Musimy przywrócić świetność Torunia; dla nas Polska jest jedna i nie poddajemy się w programie naprawy Rzeczpospolitej - dodał.

Nie ma obowiązków większych nad obowiązek wobec ojczyzny i to jest motto działania Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze obowiązki są wobec ojczyzny, tej wielkiej ojczyzny - Polski, i naszych małych ojczyzn jak Toruń i województwo - podkreślił Morawiecki. W tym kontekście wskazał, że kandydat PiS na prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski, walczy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na to stanowisko (Tomaszem Lenzem z PO - PAP), który "ma po prostu jakieś zupełnie niewłaściwe podejście do prawdziwych problemów Torunia".

Morawiecki odnosząc się do potrzeb Torunia zwrócił uwagę, że miasto potrzebuje m.in. więcej terenów pod inwestycje. - My we współpracy z okolicznymi gminami wiemy jak do tego doprowadzić; we współpracy z instytucjami państwa polskiego - zapewnił premier. - Dla nas Polska jest jedna i nie poddajemy się w programie naprawy Rzeczpospolitej - podkreślił.

Premier zaznaczył, że kiedyś Toruń był jednym z największych, najbogatszych ziem, północnych ziem Rzeczpospolitej. - Musimy przywrócić świetność Torunia, do tego potrzebna jest rewitalizacja - oświadczył premier podczas spotkania przy pomniku Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Według szefa rządu kluczowe dla PiS będzie "odzyskanie" sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. - Tak, żeby sejmik województwa kujawsko-pomorskiego współpracował blisko z państwem polskim, bo tylko wtedy wykorzystamy potencjał Toruniu - zapewnił. Poparł kandydata PiS w okręgu toruńskim do sejmiku Przemysława Przybylskiego.

Morawiecki przedstawił również program społeczny PiS dla samorządów, w którym znajduje się m.in. zapowiedź budowy domów dla seniorów oraz program dostępność plus. Ocenił również, że w polityce kluczowa jest wiarygodność.

Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra +nie ma pieniędzy i nie będzie+ Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski - oświadczył szef rządu.

Przyznał, że z Torunia pochodzi jeden z jego ulubionych zespołów rockowych - Republika. - Pamiętacie ten refren "Republika marzeń"? To my, PiS, Zjednoczona Prawica walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń, o to, żeby była to Rzeczpospolita dumna jak polska husaria, szczęśliwa jak uśmiech dziecka. I zwyciężymy - dodał Morawiecki.

Wcześniej w Bydgoszczy podczas wojewódzkiej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazywali, że ich kandydat na prezydenta tego miasta poseł Tomasz Latos jest najlepszym wyborem dla tego samorządu.