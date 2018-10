Kukiz’15 chce głębokich zmian w sądownictwie i SN, ale nie łamania konstytucji, bez względu na to co o niej sądzimy. Ustawa zasadnicza jest do zmiany, ale ta która jest powinna być respektowana - mówił w wywiadzie dla "Rz" Kukiz.

Prof. Małgorzata Gersdorf, o której nie mam dobrego zdania, mimo wszystko powinna pozostać I Prezes Sądu Najwyższego, zgodnie z zapisem konstytucyjnym - uważa Paweł Kukiz. - Nie można ustawą niższego rzędu znieść przepisu konstytucyjnego. Kadencja I prezesa SN w każdym przypadku powinna wynosić sześć lat. Nie można budować państwa prawa i sprawiedliwości na ich łamaniu - dodaje.

Według Kukiza, PiS wycofa się z próby usunięcie Gersdorf z funkcji I Prezes SN, tak jak wycofali się z ustawy o IPN. - I nie zrobią tego z miłości do prawa i Polski, ale z obawy o reakcję międzynarodowych sojuszników. Jeśli PiS dalej będzie brnąć w grzech pychy, to skończy jak PO - mówi.