Słuchaj, Aleksander Grad mnie poprosił, żebyś go do jakiejś rady OFE wrzucił. Nie masz jakiegoś OFE? - zapytał szef PGE Zbigniewa Jagiełłę - informuje tvn24.pl. Prezes banku odpowiada, że nie może tego zrobić, bo Grad nie ma odpowiedniego wykształcenia, by pełnić tę funkcję zgodnie z prawem. Wtedy do rozmowy włącza się ówczesny prezes BZ WBK, Matusz Morawiecki. A ty słuchaj, a posłuchaj, a o co mu chodzi, żeby pieniądze zarobić? - pyta.

Kilian tłumaczy wtedy, jak wynika z zapisu rozmów, że my mu możemy zapłacić cztery dychy i koniec. Morawiecki przyznaje, że to nie są małe pieniądze. Wtedy do rozmowy włącza się Matuszewska. No ta ale on jechał przez ileś tam lat, mając 10 z kawałkiem - mówi. Mając dyszkę brutto. No więc wiesz, jest trochę słabo, nie? - dodaje Kilian.

Potem uczestnicy rozmowy zgodnie dochodzą do wniosku, że pensje w administracji są tak niskie, że ludzie nie są w stanie długo wytrzymać na państwowej posadzie. M.in za przykład podają Bartłomieja Sienkiewicza, który przed awansem na stanowisko ministra pracował w PGE. Morawiecki mówi więc, że jeśli Grad ma jakąś fundację, stowarzyszenie albo firmę, to jednorazowo będę mu mógł coś na pewno sprokurować. Ja bym spróbował tak bardziej jednorazowo. Pięć dych czy siedem, czy stówkę mu damy na jakieś badania czy na coś - wyjaśnia.

TVN24 o tę rozmowę zapytało bank, którego szefem był Morawiecki. Jednak rzeczniczka Santander Bank Polska odmówiła komentarza. Z kolei, zdaniem Aleksandra Grada, to była fałszywa troska nagranych ludzi. Nie byłem i nie jestem bezpośrednim ani pośrednim beneficjentem tej rozmowy - dodał.

Morawiecki o pracy dla syna Czarneckiego

Uczestnicy rozmowy komentowali też sytuację syna Ryszarda Czarneckiego, który pracował w PKO BP. Ten facet, ten chłopak po trzech miesiącach powiedział, że jest dużo pracy, że on myślał, że będzie luźniej itd., że ma inne plany właśnie, wiesz - mówił Jagiełło. Rozmawiałem z nim. To jest kalkulacja, że koniom z wozu lżej. Zmieniłem mu najpierw życiorys, żeby wyglądał normalnie. Później dałem go Justynie Borkiewicz, żeby popracowała nad nim, żeby zrobić z niego nie jakiegoś gościa, który nie, że będzie się woził, tylko żeby do roboty, pisać, rozumiesz, i tak dalej. I się zmęczył, że dużo pracy i że on by się chciał czymś innym zajmować w życiu - dodał.

Wtedy Morawiecki dzwoni do Ryszarda Czarneckiego No, cześć. Cześć, cześć. Słuchaj ciąg dalszy tej sprawy, o której ostatnio rozmawialiśmy. Twój Przemek nie chciał tam dalej pracować - mówi ówczesny prezes BZ WBK politykowi PiS. Czarnecki tłumaczy jednak, że jego syn był absolutnie zdruzgotany, kiedy nie mógł kontynuować stażu.

Z ręką na sercu on był absolutnie zrozpaczony. Ja go znam. Wiem, kiedy, że tak powiem, był absolutnie zdołowany - wyjaśnił. Stwierdził też, że jego syn chciałby więcej zarabiać i robić coś innego. Wiesz co, bo ostatnie pół zdania, które powiedziałeś, jak on mówi, coś innego by chciałby robić, to jest od razu punkt zaczepienia dla tych ludzi - to niech pan sobie idzie, panie Przemku, robi coś innego w takim razie - skomentował więc Morawiecki, który w czasie tej rozmowy przełączył telefon na tryb głośnomówiący.