Lider PiS był pytany w czwartek wieczorem w TVP Info m.in. o opublikowane przez portal Onet zapisy rozmów premiera Morawieckiego w restauracji "Sowa i Przyjaciele", pochodzące z akt "afery taśmowej".

Prawdziwa twarz premiera Morawieckiego, to twarz człowieka, który naprawił polskie finanse publiczne i który - to chcę podkreślić - umożliwił to, że przeprowadzamy różne wielkie programy społeczne, że jesteśmy w tych dziedzinach aktywni - mówił Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS, to dzięki Morawieckiemu wyraźnie podnosi się poziom życia biedniejszej części społeczeństwa. Chociaż, oczywiście jest to jeszcze bardzo dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli i do czego dążymy. Krótko mówiąc, że w Polsce jest lepiej, niż było, że jest dobra zmiana - dodał.

Kaczyński podkreślił, że "dobra zmiana" bez ministra finansów, a obecnie premiera Morawieckiego, byłaby niemożliwa. Jeżeli uzyskuje się tyle pieniędzy, tak bardzo wzbogaca się budżet, to się komuś te pieniądze zabiera. Ci, którzy są poszkodowanymi tej akcji, ci, którzy dopuszczali się nadużyć, mają w Polsce bardzo wielkie wpływy. Ten atak na premiera Morawieckiego w tej chwili, to atak na człowieka, który im bardzo zaszkodził, ale za to bardzo pomógł Polakom i Polsce - ocenił Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że nie niepokoi go fakt, że nazwisko premiera pojawiło się w kontekście taśm z restauracji "Sowa i Przyjaciele", ponieważ Morawiecki - jak wskazał - jest człowiekiem, który uczynił coś bardzo dobrego i użytecznego dla Polski. To, że kiedyś mu się zdarzyło coś powiedzieć i może jakiegoś słowa, tzw. męskiego użyć - mówię o mężczyznach - niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem. Wyłączam duchownych - dodał.

Pytany, czy nie obawia się, że "jeszcze jakieś materiały wypłyną, bo taka sugestia została przedstawiona w mediach", Kaczyński odpowiedział, że "zawsze można coś sugerować".

"Ja jestem przekonany, że to jest człowiek uczciwy, który przez jakiś czas swojego życia pracował w pewnym środowisku i w jakiejś mierze musiał przyjmować jego reguły. Ale wiem, że także w tym czasie robił bardzo wiele dobrego i być może mówię to publicznie po raz pierwszy - współpracował z nami" - zaznaczył prezes PiS, mówiąc o Morawieckim. Jak dodał współpracował on "jeszcze ze śp. Grażyną Gęsicką i Aleksandrą Natalli-Świat, później z Beatą Szydło".

Jak kontynuował Kaczyński "kiedy mu (Morawieckiemu) zaproponowano stanowisko wicepremiera i ministra finansów w rządzie jeszcze wtedy Donalda Tuska, to odmówił, a przedtem przyszedł do mnie i rozmawialiśmy o tym. Krótko mówiąc to jest ktoś, kogo uważamy dziś za polityka, a wcześniej bankowca, naszej strony i kogoś, kto bardzo dużo dobrego robił dla Polski, także wtedy, gdy był w tym niedobrym środowisku. Bo przecież wspierał różnego rodzaju inicjatywy społeczne, inicjatywy np. harcerskie" - mówił lider PiS.

Co mógł uczynić, aby ta dobra Polska, Polska tradycji, Polska przywiązania do wartości, funkcjonowała, to czynił. To jest nie tylko wyjątkowo uzdolniony polityk, ale to jest także po prostu bardzo dobry człowiek - podkreślił Kaczyński.