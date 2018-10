Raport w formie mapy przygotowany przez posłankę będzie po raz pierwszy pokazany 7 października, podczas niedzielnej manifestacji pod hasłem "Ręce precz od dzieci", która odbędzie się w Warszawie na placu Trzech Krzyży.

- Mapa pedofilii ma być punktem zero. Udostępnimy ją w internecie. Będzie podzielona na cztery punkty. Pierwszy to ci, którzy zostali prawomocnie skazani. Drugi punkt to dobrze udokumentowane doniesienia medialne. Trzeci - świadectwa ofiar, które boją się mówić o swoim doświadczeniu publicznie. Czwarty punkt to udokumentowane już ofiary - tłumaczyła Joanna Scheuring-Wielgus w TOK FM.

Jak dalej wyjaśniała, chce tą mapą oddać głos przede wszystkim ofiarom przemocy seksualnej w Kościele.

- Ofiary pedofila, gdy są krzywdzone, myślą, że są same na świecie. Trudno przyznać przed samym sobą, co się stało. A co dopiero przed kimś - zauważyła Scheuring-Wielgus.

Dodała, że "w całej dyskusji o pedofilii za mało mówimy o ofiarach". - I one rzadko chcą się wypowiadać. Kogo zapraszamy do mediów? Głównie księży. To przede wszystkim oni mają szansę na komentarz - powiedziała posłanka Jackowi Żakowskiemu.

Jednak według Scheuring-Wielgus nigdy nie poznamy skali pedofilii wśród rodzimych księży, bo "panuje zmowa milczenia w polskim kościele".

- Trzeba pamiętać, że jeden ksiądz to nie jest jedna ofiara. Jeden ksiądz to często wiele ofiar. Nigdy nie poznamy prawdziwej skali tego procederu, bo wiele ofiar nigdy nie przyznaje się do tej traumy. W polskim kościele panuje zmowa milczenia. Polska niczym się nie różni od Irlandii! - mówiła polityczka.

- Rozmawiałam z biskupami. Wiem, że dostali ankietę o skazanych duchownych. Na tej podstawie pokażą nam statystyki. Ale co z tego? To nie jest oczyszczenie. Episkopat powinien współpracować z prokuraturą. A ofiary przede wszystkim muszą odzyskać godność, jaką im zabrano, gdy były dziećmi. Ofiary przestępczości seksualnej księży nigdy nie usłyszały "przepraszam" - zauważyła.

Po niedzielnej demonstracji temat ma być kontynuowany w poniedziałek w Sejmie.

- Na 8 października zaprosiłam do Sejmu reprezentantów wszystkich partii i urzędów, prawników, ofiary pedofilii, episkopat. Chciałabym zainicjować debatę na temat tego, co należałoby zrobić: czy stworzyć okrągły stół do rozmów, czy od razu komisję? Nie unikniemy tej debaty - podsumowała Scheuring-Wielgus.