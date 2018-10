Pytanie, dlaczego możemy ten program zrealizować, dlaczego to nie są jakieś opowieści, dlaczego jesteśmy wiarygodni? No bo mamy pieniądze. A skąd mamy pieniądze? No właśnie z tego VAT-u i z tych innych podatków, które dzisiaj są lepiej ściągane, a kiedyś lądowały w kieszeni oszustów - powiedział Kaczyński.

Dodał, że można także postawić pytanie, "kto jest głównym autorem tego sukcesu, kto jest głównym autorem tego, że właśnie tak jest, że nasz budżet dzisiaj jest wystarczająco wypełniony". - Ten człowiek jest na tej sali, on tu siedzi w pierwszym rzędzie, to jest premier Mateusz Morawiecki - wskazał PiS.

Według niego "ostatnio premier jest tak gwałtownie atakowany", ponieważ "uderzył w te interesy". - Miał odwagę – oczywiście z innymi – to zrobić, miał odwagę służyć sprawie dla Polski w tej chwili najważniejszej, bo bez tych pieniędzy byśmy nie ruszyli do przodu - powiedział Kaczyński.