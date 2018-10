W sobotę przewodniczący Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk wziął udział w odbywającej się w Krakowie konferencji "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej". W trakcie swojego wystąpienia nawiązał do obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Jak powiedział, nie wyobraża sobie, by rocznicę tę obchodzić w atmosferze "tak dotkliwego, tak brutalnego podziału, jaki dzisiaj w Polsce mamy".

Tomasz Poręba, poproszony o skomentowanie słów Tuska, powiedział dziennikarzom w Lublinie, że dla PiS są one "niezwykle niewiarygodne". - To jest człowiek, który jedno mówi, a zupełnie co innego robi tam w Brukseli - ocenił. Według niego, Tusk domagał się m.in. uruchomienia wobec Polski "sankcji" UE.

Dodał, że Tusk jest "twórcą lub współtwórcą piekiełka politycznego", do którego wyciszenie teraz nawołuje.

W Krakowie Tusk zaapelował o wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. - Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii politycznych, bez wyjątku, mogli razem zamanifestować nie udawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie stu lat dla naszej ojczyzny, a więc także o perspektywie pojednania, zdolności rozmowy ze sobą, to byłby być może dużo cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż najbardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego święta - powiedział b. premier.

- Bardzo się cieszymy z tych słów. O to pojednanie, abyśmy byli jednością podczas święta nieodległości, apelował premier Mateusz Morawiecki już 1 września - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak dodała, PiS liczy na to, że "totalna opozycja opamięta się i (...) przynajmniej przez krótki czas zapomni, by walczyć z rządem >ulicą i zagranicą<".

Dopytywana, co PiS zrobiło, aby doprowadzić do wspólnych obchodów 11 listopada, Mazurek odparła, że PiS "jest spokojne i wyważone". - Dyskutujemy, nie wychodzimy na ulice, nie donosimy, jesteśmy wiarygodni, uczciwi, mamy atrakcyjną ofertę - oświadczyła.

Pytana, czy PiS nie obawia się, że Tusk wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich, zdecydowanie zaprzeczyła.