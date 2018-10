Marek Falenta, biznesmen skazany na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową napisał w piątek na Twitterze, że słyszał o istnieniu "dobrej sex taśmy z Western City w Karpaczu z kowbojami Rafałem Trzaskowskim oraz Grzegorzem Schetyną". Pytał czy to też puści portal Onet.pl. "Podobno słaba jakość, bo wszędzie biały pył się unosił" - pisał Falenta. Pierwsze o sprawie poinformowało TVP Info.

Słyszałem, że jest dobra sex taśma z Western City w Karpaczu z kowbojami @trzaskowski_ i @SchetynadlaPO w roli głównej. @onetpl może tą puścicie? Podobno słaba jakość bo wszędzie biały pył się unosił... — Marek Falenta (@MFalenta) 5 October 2018

- Wpisy Falenty są absurdalne, tak jak wiele rzeczy, o których mówił i pisał Falenta. To raczej nerwowa obrona przed konsekwencjami ujawnienia kompromitujących taśm z premierem Morawieckim. Jest czego słuchać i Polacy wyciągną wnioski z tego, co usłyszeli - powiedział Schetyna w sobotę dziennikarzom w Bydgoszczy.

Dodał, pytany przez dziennikarzy o możliwe nagranie z Karpacza, że "oczywiście, że nie ma takiej taśmy". - To jest tak samo prawdopodobne jak to, że byłem w Karpaczu na pokazach rodeo z prezesem Kaczyńskim - zakończył temat lider PO.

Do tematu odniosła się także Krystyna Pawłowicz. "Jeśli to, co jest na porno-taśmie o G. Schetynie i R. Trzaskowskim, jest prawdą, to chociaż tej taśmy nie ma, to obaj natychmiast powinni odejść z polskiej polityki..." - napisała na Twitterze.