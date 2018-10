O powołaniu sędziów SN poinformował na środowej konferencji wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha.

Zgodnie z podanymi przez niego informacjami do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołani zostali:

adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk ,

, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek ,

, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik ,

, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki ,

, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski,

radca prawny Paweł Księżak ,

, radca prawny Joanna Lemańska ,

, sędzia SA Marcin Łochowski ,

, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot ,

, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk ,

, wykładowca akademicki Adam Redzik ,

, radca prawny Mirosław Sadowski,

sędzia SA Marek Siwek ,

, sędzia SA Ewa Stefańska ,

, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec ,

, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak ,

, sędzia SO Jacek Widło ,

, radca prawny Grzegorz Żmij.

Spośród rekomendowanych do tej izby 20 osób, jedna nie została powołana.

Z kolei do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Cywilnej powołani zostali:

prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela ,

, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska ,

, radca prawny Marcin Krajewski,

sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie Małgorzata Manowska ,

, sędzia SO w Lublinie Joanna Misztal-Konecka ,

, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło ,

, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz.

Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano zaś sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia były 44 wakaty sędziowskie, w tym 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Zgłoszenia nadesłało ok. 200 prawników. Poszczególnymi wnioskami zajmowały się zespoły KRS, po czym Rada wyłoniła kandydatury.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej wyłoniono 12 kandydatów (4 miejsca pozostały na razie nieobsadzone).

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Prezydent nie powołał wtedy - mimo rekomendacji Rady - dwóch osób: prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.

We wrześniu NSA uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS. W poniedziałek NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie, czego konsekwencją jest wstrzymanie wykonania uchwały KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany we wrześniu, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, wskazał w odpowiedzi, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich".