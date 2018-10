Odniósł się w ten sposób do powołania w środę przez prezydenta 27 osób na nowych sędziów Sądu Najwyższego w izbach: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

- Prezydent opowiada się jasno i czytelnie po stronie tych, którzy łamią konstytucję. Nie szanuje uchwały Sądu Najwyższego, nie szanuje wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przede wszystkim nie szanuje konstytucji - powiedział Budka odpowiadając na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej w Krakowie po posiedzeniu Gabinetu Cieni PO.

- On już jest recydywistą w tym łamaniu prawa i absolutnie to są rzeczy niedopuszczalne, by ze strażnika konstytucji stać się biernym wykonawcą poleceń politycznych, które płyną bądź z Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź z Nowogrodzkiej. Prezydent absolutnie nie dorósł do swojej roli - dodał polityk Platformy.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że prezydent Duda "nie szanuje zabezpieczeń sądu administracyjnego, a z drugiej strony nie liczy się z tym, że może być decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE". - Jak widać zbiera papiery żeby było ich dużo do Trybunału Stanu - dodała liderka Nowoczesnej.