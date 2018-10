Beata Szydło przyznaje przy tym, że stara się prowadzić różne formy nauki, również z lektorem.

Pytana przez prowadzącą, czy będzie się czuła swobodnie w dyskusjach w europarlamencie, odpowiada: - Przypomnę, że w Parlamencie Europejskim europosłowie wypowiadają się w językach ojczystych.

Czy to oznacza, że będzie kandydowała do PE? Szydło przyznaje, że "być może tak" i będzie to start "najpewniej" z Małopolski. - To kolejny etap kariery politycznej, politycznej drogi, którą realizuję od dłuższego czasu – wyjaśnia Beata Szydło w Radiu ZET.