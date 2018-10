Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? - zastanawiał się prawie pięćset lat temu wielki polski patriota Jan Kochanowski, a jego pytanie jest nadal aktualne - podkreślił w liście premier. Dodał, że obecnie również "nie sposób przecenić roli mieszkańców wsi w wielkim dziele, jakim było zachowanie i pielęgnowanie polskiego ducha i polskich tradycji, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i burz dziejowych, których nie szczędził polskiej ziemi XX wiek".

Morawiecki zauważył, że w tym wielkim dziele zachowania polskiej tożsamości kulturowej ważną rolę odegrały Koła Gospodyń Wiejskich, których - jak zaznaczył - początek datuje się na 1866 rok.

To dzielne gospodynie z polskich wsi dbały o to, by spuścizna ich matek i babć nie przepadła w mroku dziejów, by nie naruszyły jej zakusy zaborców, by nie zasypał jej wojenny kurz, by nie wykrzywił komunizm swoją nieludzką ideologią. Dziś, kiedy żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich - napisał szef rządu

Zwracając się do pań z Kół Gospodyń Wiejskich premier podkreślił, że Koła, w których działają mają piękną i wielką historię, "ale jeszcze więcej do zrobienia". Dziś, w wolnej Polsce, wciąż potrzebujemy Waszej pracy, Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Bo Polska potrzebuje dobrego gospodarza - ale tak samo potrzebuje dobrej Gospodyni - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że rząd, na którego czele ma zaszczyt stać skierował niedawno do Sejmu projekt ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. W którym zawarliśmy bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia Waszej działalności - zaznaczył premier.

Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o realną pomoc finansową. Od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne. I pełna swoboda wyboru - albo działalność w dotychczasowej formie, albo na nowych, łatwiejszych zasadach - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że buduje państwo solidarne. Budujemy Polskę, która chce wspierać i doceniać wszystkie swoje obywatelki i wszystkich obywateli, a zwłaszcza takie osoby jak Wy, których aktywność przyczynia się do umacniania więzi społecznych, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do kształtowania następnych pokoleń Polaków, dumnych ze swoich korzeni i swojego dziedzictwa - podkreślił Morawiecki.

Raz jeszcze dziękuję Paniom za wielką i ciężką pracę dla Waszych małych ojczyzn i dla naszej wspólnej Ojczyzny. Dla Polski. Z wielką radością wspominam spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w wielu miejscowościach, na jakich miałem zaszczyt w ostatnich tygodniach gościć. Mam nadzieję, że wsparcie wprowadzane przez mój rząd zostanie przez Panie powitane jako pierwszy krok dla wynagrodzenia wspaniałego trudu, jakie przez dziesięciolecia włożyły wiejskie gospodynie w krzewienie miłości i szacunku do wszystkiego, co polskie. Krok pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Chcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich miało stały, systemowy charakter, by w pełni docenić pracę, jaką Panie wykonują. I daję Paniom moje słowo, że takie wparcie zapewnimy - i w rządzie, i w samorządach - podkreślił w liście premier.