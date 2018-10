Chodzi o to, by w przypadku odcięcia dopływu unijnych środków krajowi naruszającemu zasady państwa prawa konsekwencje ponosił jego rząd, a nie obywatele. To on miałby płacić za realizację projektów, które byłyby zagrożone wskutek zablokowania funduszy europejskich.

Jan Olbrycht z PO, członek komisji budżetu i sprawozdawca projektu nowej perspektywy budżetowej w europarlamencie, mówi, że za takimi gwarancjami opowiada się większość chadeków,

najliczniejszej grupy politycznej. Także Europejska Partia Ludowa ma poprzeć projekt rozporządzenia wiążącego wypłatę pieniędzy z praworządnością, z zastrzeżeniem, że nie może ono

dotknąć beneficjenta końcowego.

- Samorządy czy przedsiębiorcy nie mogą ponosić konsekwencji za działania rządu – uważa Olbrycht.

Zdzisław Krasnodębski z PiS chce odrzucenia projektu. W jego ocenie praworządność jest traktowana w UE jako oręż do wybiórczego dyscyplinowania krajów.