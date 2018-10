Zdaniem Dariusza Mazura, rzecznika Stowarzyszenia Sędziów "Themis", to rozszerzenie wniosku skierowanego przez Prokuratora Generalnego do trybunału 23 sierpnia. - Równie dobrze może powiedzieć, że w takim razie wypisujemy się z Unii Europejskiej - ocenił w rozmowie z TVN24.

To kolejna ustawka przed Trybunałem Konstytucyjnym. Moim zdaniem Ziobro przygotowuje grunt do tego, aby polski rząd nie uznał wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to realne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - skomentował te doniesienia w rozmowie w TOK FM Borys Budka.

Ziobro kwestionuje jedną z fundamentalnych zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej, a mianowicie: możliwość kontroli Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodności prawa krajowego z prawem unijnym. Jeżeli wyłączymy możliwość zadawania pytań dotyczących praworządności to może się okazać, że już nic z Unią Europejską polskiego wymiaru sprawiedliwości nie łączy. A to traktaty gwarantują, że wymiar sprawiedliwości w krajach Unii Europejskiej musi być od polityków niezależny. PiS tę zasadę narusza i boi się kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości - mówił Budka.

Prokurator generalny wnosi w datowanym na 4 października piśmie o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej "w zakresie, w jakim dopuszcza występowanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Traktatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

To rozszerzenie wniosku skierowanego przez Prokuratura Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego 23 sierpnia. Domagał się on wtedy "stwierdzenia niezgodności art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozumianego w ten sposób, że uprawnia sąd krajowy do skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię Traktatów albo ważność lub wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie Trybunału w tym zakresie nie odnosi się do przedmiotu sprawy zawisłej przed sądem krajowym kierującym odesłanie prejudycjalne z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego i wywodzoną z tego artykułu zasadą pewności prawa oraz z ustanowioną w art. 8 ust. 1 Konstytucji zasadą, iż Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej". W nowym wniosku Prokurator Generalny wskazuje, że "zachodzi jednak konieczność przeprowadzenia kontroli kwestionowanego przepisu w innym, autonomicznym kontekście, dotyczącym konstytucyjności wynikającego z art. 267 TFUE zakresu kompetencji sądu krajowego.