Portal tvp.info opublikował w środę nagrania z rozmowy byłego premiera i byłego lidera PSL, ministra gospodarki w rządzie Donalda Tuska, Waldemara Pawlaka z biznesmanem Michałem Sołowowem. Panowie rozmawiali m.in. na temat oddziaływania na polską politykę mediów o zagranicznym kapitale.

Do publikacji w środę na Twitterze odniosła się Beata Mazurek. "Porażająca taśma, która wyjaśnia, dlaczego PMM (premier Mateusz Morawiecki - red.), rząd i PiS są tak wściekle atakowani przez niemieckie media i TVN!" - napisała.

❗️Porażająca taśma, która wyjaśnia dlaczego PMM, rząd i PIS są tak wściekle atakowani przez niemieckie media i TVN.

‼️Mam też dobrą wiadomość będziemy dalej ciężko pracować dla dobra Polski, aby była silna, bezpieczna i zamożna. https://t.co/JVri2VdTnu — Beata Mazurek (@beatamk) October 17, 2018

"Mam też dobrą wiadomość: będziemy dalej ciężko pracować dla dobra Polski, aby była silna, bezpieczna i zamożna" - dodała rzeczniczka PiS.

Według tvp.info Pawlak zachęcał Sołowowa, by zainwestował w TVN i "pomógł tej stacji jeszcze mocniej wspierać polityczny obóz centroliberalny". Przekonywał, że "TVN w naszym kraju ma dużo większy wpływ niż wiele innych sporych całkiem firm".

"Można by sobie nawet wyobrazić, że do takiej firmy jak TVN opłaci się dopłacić, żeby mieć taki wpływ na politykę jak TVN. Niemcy sobie kupili - przez inwestycję w Axel Springer – Fakt, Newsweek, Onet. To są przykłady, gdzie ja mogę jednak powiedzieć, że na Tuska większy wpływ ma artykuł w Fakcie niż opinia Konfederacji Pracodawców czy Komisji Trójstronnej. (…) Dzisiaj oddziaływanie mediów, które są pod kontrolą różnych międzynarodowych koncernów, jest dużo większe na polski rząd niż wszystkich przedsiębiorców razem wziętych" - mówił Pawlak.

Zdaniem byłego lidera PSL, Tusk bardziej się przejmował, że - jak mówił - "mu zrobią koło pióra w gazecie czy w telewizji niż tym, że na przykład nie przygotuje dobrych regulacji". "Niech pan się zastanowi nad tym pomysłem, żeby taki duży biznes przyjął trochę więcej oddziaływania na media" - zwracał się Pawlak do biznesmena.

Na uwagę Sołowowa, że "nie ma organizacji po stronie biznesu", Pawlak odparł: "to nie jest sprawa organizacji, to jest sprawa pięciu ludzi w Polsce, którzy jeżeli będą chcieli zrobić, to to zrobią". "No to wie pan co, no to w takim zespole powinien być jakiś lider. Naturalnym liderem tej całej sprawy jest Janek Kulczyk, doktor, tak?" - odpowiedział Sołowow.