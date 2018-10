Strzał Ziobry jest ciosem w PiS, a przede wszystkim w Morawieckiego - dodał Kamiński.

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko dopytywał, czy to element wewnętrznych rozgrywek w PiS?

To ciągłe spiskowe myślenie Prawa i Sprawiedliwości o całym świecie prowadzi do tego, że wielu ludzi w Prawie i Sprawiedliwości myśli sobie tak. Jest początek rządów Morawieckiego, który ma wyprowadzić PiS do centrum i naprawić relacje z Unią. Co robi resort Zbigniewa Ziobry? Wypuszcza szczura w postaci ustawy o IPN, która kompletnie burzy początek Morawieckiego. Później z ministerstwa sprawiedliwości wyciekają taśmy dotyczące afery taśmowej - odpowiedział polityk w TOK FM.

Zdaniem Kamińskiego PiS przechodzi kryzys wizerunkowy.

Ludzie chcą świeckiego państwa. Nie chcą, aby Kościół zaglądał im do łóżka. A po drugie chcą być w Unii Europejskiej. Są dwie rzeczy, które są miękkim podbrzuszem Prawa i Sprawiedliwości - uważa Kamiński.