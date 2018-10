"Jak nagrania wpłynęły na Pani/Pana postrzeganie premiera Mateusza Morawieckiego?", tak brzmiało pytanie.

45 proc. ankietowanych przyznało "Oceniam go teraz tak samo", 26 proc. – "Oceniam go gorzej", a 23 proc. - "Nie wiem, trudno powiedzieć". Z kolei 6 proc. wskazało odpowiedź: "Oceniam go teraz lepiej".

Sondaż TVN i TVN24 przeprowadzono 16-18 października na próbie ponad 1 tys. osób.