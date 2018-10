Premier podsumował dwudniowe obrady Rady Europejskiej, które były poświęcone głównie Brexitowi i migracji. Jak zaznaczył, Polska w kwestii negocjacji dotyczących Brexitu proponuje "pewne bardziej kreatywne rozwiązania, jak najbardziej elastyczne podejście i elastyczny mandat dla Komisji Europejskiej".

- Pokazaliśmy, że potrafimy proponować rozwiązania, które dają większą nadzieję na pozytywne zakończenie tego trudnego rozwodu, trudnego sporu (w kwestii) granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii - mówił szef rządu. Sprawa irlandzkiej granicy stał się w ostatnich miesiącach jednym z głównym problemów negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

- Bardzo mocno podkreśliłem, że tzw. no deal, czyli brak odpowiedniego uzgodnienia pomiędzy Wielką Brytanią a UE, nie jest żadnym rozwiązaniem. W interesie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i wszystkich krajów UE jest, żeby znaleźć dobre rozwiązanie. Jesteśmy na niezłej drodze, żeby do końca roku takie rozwiązanie wypracować - powiedział Morawiecki.

- Polska w oczach wielu państwa zyskuje jako ten kraj stabilizujący, który chce za wszelką cenę, czy za bardzo wysoką cenę doprowadzić do pojednania, kompromisu, do znalezienia złotego ośrodka - przekonywał dalej premier.

Podkreślił, że uzyskał zapewnienia od premier Wielkiej Brytanii Theresy May, że na zasadzie wzajemności obywatele polscy będą "dobrze traktowani" w Wielkiej Brytanii, podobnie jak obywatele brytyjscy w Polsce.

Morawiecki podkreślił, że październikowy szczyt UE "w całej rozciągłości" potwierdził konkluzje z czerwca.

- Pojawią się czasami takie informacje, że jakieś nowe propozycje są kierowane pod obrady RE. My już ujęliśmy pewne konkluzje, że jest pełna dobrowolność, suwerenność państw członkowskich w przyjmowaniu uchodźców, nie ma żadnego przymusu - mówił Morawiecki.

- Nasze zdanie nie tylko zostało potwierdzone, ale tym samym pokazujemy naszą skuteczność, że Bruksela potrafi słuchać nas, a nie tylko państwa członkowskie muszą ulegać różnym naciskom ze strony Brukseli - dodał.

Według szefa rządu pozycja negocjacyjna Polski ws. uchodźców "przebiła się" w Brukseli. - Dzisiaj rozmawiamy już kierunkowo o tym, żeby austriacka prezydencja proponowała poszczególne działania, konkretne procedury i te procedury i te propozycje idą we właściwym kierunku - zaznaczył.

Premier stwierdził, że rząd PiS skutecznie działał w kwestii migracji m.in. poprzez rozmowy bilateralne oraz w rozmowach z KE. - W polityce migracyjnej Polska osiągnęła wszystko to, co założyliśmy sobie, jest to w pełni w naszych rękach - suwerenna polityka państwa polskiego - dodał Morawiecki.