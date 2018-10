Na wpis Andrzeja Dudy odpowiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Nie sądzę, żeby taki komentarz w imieniu Prezydenta RP był na miejscu. Chyba, że równa Pan do poziomu żarówki. Albo stracił kontrolę nad kontem" - napisała polityk. Lubnauer nawiązała w ten sposób do kontrowersyjnych tweetów, które pojawiły się na koncie szefa Kukiz`15 Pawła Kukiza, a także do wtorkowej wypowiedzi prezydenta w czasie polsko-niemieckiego Forum "Europa 1918-2018: historia z przyszłością", gdzie mówił m.in. o skali wkraczania Unii Europejskiej w codzienne życie obywateli. Jako przykład takiej ingerencji - w jego opinii budzącej wątpliwości wielu Europejczyków - podał wprowadzenie zakazu sprzedaży zwykłych żarówek.

W podobny sposób wpis głowy państwa ocenił były szef MSW, Bartłomiej Sienkiewicz. "Najwyraźniej piąteczek trwa do niedzieli" - napisał na Twitterze.

Zdjęcie prezydentów Turcji, Rosji i Francji oraz kanclerz Niemiec zostało wykonane podczas sobotniego szczytu tych czterech państw w Stambule, poświęconego rozwiązaniu kryzysu syryjskiego.