Paweł Kukiz nie jest jedyną znaną osobą, która w weekend "odleciała" na Twitterze - zauważa gazeta.pl.

Uwaga "prawdziwi patrioci"! Słuchajcie tępe cepy. Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki ZEGARKÓW (to co dostaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu. Poza tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę dłużej nienawidzić! - napisał minister transportu w rządzie Donalda Tuska.

Po burzy w mediach społecznościowych były polityk usunął już wpis, twierdząc, że miał on "zbyt mocny przekaz". Screeny się jednak zachowały, a jeden z nich opublikował m.in. dziennikarz TVP Info.

Minister w rządzie PO-PSL. Klasa. pic.twitter.com/S4QuOPpaKa — Łukasz Sobolewski (@red_Sobolewski) 28 October 2018

Do sprawy odniósł się wreszcie sam Sławomir Nowak, zamieszczając "wersję light" przypomnienia.

Szanowni obrażeni moim wcześniejszym wpisem*, a miłujący bliźniego w stylu: „wy kanalie/zdradzieckie mordy”itp., dla was wersja light:

uprzejmie przypominam o zmianie czasu. Macie o godzinę więcej na krzewienie swojej wizji świata!

* usunięto ze względu na zbyt mocny przekaz ;) — Sławomir Nowak (@SlawomirNowak) 28 October 2018

Co ciekawe, Nowak we wcześniejszym wpisie szydził z Kukiza...