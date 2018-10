Jak ustalił portal wPolityce.pl w źródłach w Pałacu prezydenckim, wcale nie jest pewne, czy 12 listopada będzie ostatecznie dniem wolnym od pracy.

Według portalu prezydent ma widzieć poważny problem w ekspresowym tempie prac.

Po pierwsze mamy do czynienia z bardzo pospiesznym procesem legislacyjnym, a przecież w tej akurat sprawie można było wszystko przeprowadzić odpowiednio wcześniej. Po drugie, w takim trybie prezydentowi zostawia się zaledwie kilka dni na rozpatrzenie ustawy, a nie przewidziane w Konstytucji 21 dni. To nie wygląda poważnie. No i najważniejsze: takie tempo powoduje, że wiele instytucji nie zdoła się do tej zmiany przygotować, wiele planów, choćby związanych z wizytami u lekarza, zostaje zaburzonych, co martwi Andrzeja Dudę, mimo jego dużej życzliwości dla wszelkich inicjatyw podkreślających znaczenie 100-lecia odzyskania niepodległości - mówi rozmówca wpolityce.pl.

We wtorek Sejm zajął się projektem ustawy o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym do Sejmu przez posłów PiS w poniedziałek. Zgodnie z uchwaloną ustawą 12 listopada 2018 r. ma być uroczystym świętem narodowym i dniem wolnym od pracy.

Za projektem ustawy głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, 77 wstrzymało się od głosu.