W programie "Rozmowa Piaseckiego" Marcin Horała został zapytany, czy komisja śledcza ds. VAT wezwie na przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej.

- Na ten moment jeszcze nie jest wezwany w roli świadka, natomiast coraz więcej wątków wskazuje na to, że prawdopodobnie tak. Chociażby to, że premier Tusk osobiście podjął decyzję o likwidacji departamentu ochrony ekonomicznych interesów państwa w ABW, co znakomicie utrudniło walkę z przestępstwami VAT-owskimi - powiedział.

Dodał, że przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wezwania byłego premiera trzeba jeszcze poczekać na kilka przesłuchań, np. byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. - Czy np. minister Rostowski powie, że pewne decyzje podejmował sam, czy to był jego pomysł, czy np. powie, że to było polecenie premiera. W tym drugim przypadku w sposób oczywisty premiera również trzeba będzie wezwać - zaznaczył Horała.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W poniedziałek komisja przesłucha czwartego świadka, czyli Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego w latach 2010-16.