W piątek Senat poparł z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. W tej sytuacji ustawa musi wrócić do Sejmu. W poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował na Twitterze, że Andrzej Duda podpisze tę ustawę.

Sławomir Neumann powiedział PAP, że zapowiedź podpisania ustawy przez prezydenta nie jest dla niego zaskoczeniem. - Było to oczywiste, nie takie rzeczy prezydent podpisuje, nie patrząc na to, czy ktoś go stawia pod ścianą, czy nie - mówił polityk.

- Dla mnie Polacy mogą mieć wolne, nie ma najmniejszego problemu, ale styl, forma wprowadzania ustawy, to wszystko co jest wokół tego, jak widać ten chaos, amatorszczyznę i dyletanctwo rządzących, to to jest przykre - podkreślił szef klubu Platformy. W jego ocenie PiS "nie jest w stanie zrobić ustawy, która dotyczy jednego dnia wolnego tak, by nie było poprawek".

Wprowadzone przez Senat poprawki do ustawy ocenił jako "byle jakie". - To pokazuje, że wszystko było robione na kolanie, na koniec, jak się obudzili trzy tygodnie przed świętem, że wszystko zawalili - dodał Neumann.

- To pokazuje, że stulecie odzyskania niepodległości i obchody tego stulecia zostały absolutnie przez PiS - przez prezydenta, przez premiera - schrzanione - ocenił Neumann. Zwrócił też uwagę, że wciąż nie ma informacji o tym, jak obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości miałyby wyglądać. - Nie ma nic poza tym świętem i jednym koncertem. Wszystkie inne rzeczy były zawsze, co roku. Miało być nadzwyczajnie, miało być na stulecie wyjątkowo. Wyjątkowe będzie to, że będzie dzień wolny w poniedziałek - ironizował.

23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; projekt został złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

W piątek senatorowie poparli poprawkę do ustawy skreślającą preambułę ustawy oraz zmianę eliminującą wskazanie, że nowo ustanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Senatorowie opowiedzieli się również za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała tak jak w dni wolne od pracy.