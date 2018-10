Na zwołanej we wtorek konferencji prasowej radni miejscy PiS w Olsztynie odczytali maila, którego dyrektor wydziału oświaty z ratusza rozesłał do dyrektorów miejskich szkół. W wiadomości informowano o spotkaniu z sędzią sądu rejonowego, który w jednej z kawiarni miał opowiadać o prawie i jego stosowaniu. Pisano m.in., że nawet kupując bilet autobusowy zawiera się umowę, i że młodzież powinna uczyć się prawa.

Radnych PiS najbardziej oburzył plakat informujący o spotkaniu, który przedstawiał białą tabliczkę z napisem "konstytucja". Tabliczka miała ułamany róg. - To pokazuje, że celem spotkania było informowanie o rzekomym łamaniu konstytucji przez polski rząd, demokratycznie wybrany - mówił Radosław Nojman, który zdobył mandat do rady miasta Olsztyna z list PiS. Nojman podkreślał, że próbowano nakłonić młodzież do spotkania o politycznym podtekście.

- Zarzuty o łamanie konstytucji są populistyczne - argumentował Nojman.

Szef miejskich struktur PiS Dariusz Rudnik pytał, jak w takiej atmosferze prezydent miasta Piotr Grzymowicz, który ma szansę na kolejną kadencję, wyobraża sobie współpracę z rządem. - Już widać, że będzie ciężko - ocenił Rudnik.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz odpowiedział, że nie widzi w rozesłaniu wiadomości do dyrektorów szkół nic złego. - Prezydent Duda sam nawoływał do debaty z udziałem społeczeństwa o konstytucji. Młodzież powinna się uczyć postaw obywatelskich i w kulturalnych warunkach, z fachowcami o tym rozmawiać. Tym bardziej, że stan praworządności w naszym kraju jest taki, że wymaga debaty - ocenił Grzymowicz.

Na konferencję prasową radnych PiS przyszło dwoje mieszkańców miasta, którzy domagali się od radnych wyjaśnień, gdzie ratusz złamał prawo. Ludzie ci mówili, że "PiS podnosi wyimaginowane zarzuty, bo na spotkaniu nie było młodzieży, a dorośli ludzie". Politycy kilkakrotnie prosili te osoby o opuszczenie ich siedziby, co ci po pewnym czasie uczynili.

W niedzielnych wyborach Grzymowicz będzie walczył z Czesławem Jerzym Małkowskim. Kilka dni temu szef regionalnego PiS Jerzy Szmit w Radiu Olsztyn powiedział, że PiS nie poprze Grzymowicza w drugiej turze wyborów samorządowych w Olsztynie.