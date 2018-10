Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła na środowej konferencji prasowej, że tegoroczna edycja Igrzysk Wolności ma być alternatywną propozycją uczczenia Święta Niepodległości "w czasie, gdy w Warszawie tak trudno jest porozumieć się, jak ma to święto wyglądać".

To piąta edycja Igrzysk Wolności, ale myślę, że przełomowa. Marzyliśmy, by stała się forum dyskusji o współczesnej Europie i świecie, by wyznaczała nowe standardy. W okresie, gdy będziemy świętować stulecie niepodległości Polski, chcemy rozmawiać w Łodzi o współczesnym patriotyzmie, tożsamości państw, które funkcjonują w UE, o przyszłości Polski i UE, wolności i demokracji. Zaprosiliśmy najwybitniejsze umysły - politologów, filozofów, myślicieli i przede wszystkim przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska - podkreśliła Zdanowska. Jak dodała, do udziału w Igrzyskach Wolności zaproszeni są wszyscy niezależnie od poglądów i wyznania.

Większość wydarzeń piątej edycji Igrzysk Wolności będzie odbywać się na terenie EC1 w Łodzi. Jej tematem przewodnim jest "Bitwa o historię"; organizatorzy z Fundacji Liberte! wyjaśnili, że chodzi im o "odzyskanie historii dla Polski obywatelskiej i odważnej, która nie musi poprawiać swojej historii, by czuć dumę z bycia polskim obywatelem".

Igrzyska to nie tylko politycy najwyższej rangi - jak Donald Tusk, Robert Biedroń, Leszek Balcerowicz, Katarzyna Lubnauer i wielu innych przedstawicieli polskiej opozycji. To także wydarzenie kulturalne, na które przyjeżdżają wykładowcy z Cambridge, Yale, Sorbony, topowi pisarze - m.in. Dorota Masłowska, Stefan Chwin, Elżbieta Cherezińska. Wykład otwarcia wygłosi Michael J. Abramowitz - szef Freedom House, jednej z największych na świecie organizacji pozarządowych, zajmujących się przejawami łamania demokracji - zaznaczył szef Fundacji Liberte! Błażej Lenkowski.

W pierwszym dniu Igrzysk oprócz Abramowitza wystąpią m.in. wykładowca Uniwersytetu Cambridge Brendan Simms, historyk Bartłomiej Sienkiewicz, prezes Fundacji im. Stefana Batorego Aleksander Smolar, historyk idei Marcin Król i publicysta Tomasz Lis. Na otwarcie zaproszono także Lecha Wałęsę, który jeszcze nie potwierdził swojego przybycia.

W sobotę 10 listopada pierwszym punktem programu będzie wykład Donalda Tuska "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje". Zaplanowano też szereg paneli dyskusyjnych, m.in. "Bitwa o tożsamość", Bitwa o gospodarkę i godność Polaka-przedsiębiorcy", "Polityka pamięci", "Jak uczyć najnowszej historii Polski?", "Historia LGBT". Z uczestnikami spotkają się pisarze - Ziemowit Szczerek, Eustachy Rylski, Elżbieta Cherezińska, Anna Bikont. Na debatach pojawią się m.in. Leszek Balcerowicz, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Adam Szłapka, Katarzyna Lubnauer.

Z kolei 11 listopada o polityce historycznej w kinematografii porozmawiają: Agnieszka Holland, Olgierd Łukaszewicz, Joanna Kos-Krauze, Konrad Szołajski i Maja Komorowska. Wśród tematów poruszanych tego dnia znajdą się m.in. nowy ład cyfrowy, bitwa o prawa zwierząt, relacje polsko-ukraińskie, globalizacja, stulecie praw kobiet w Polsce. Wśród dyskutantów znajdą się m.in. Barbara Nowacka, Michał Boni, Radosław Sikorski, Robert Biedroń, pisarze Dorota Masłowska i Stefan Chwin.

Każdy dzień Igrzysk będzie kończył się koncertem; wystąpią The Love and Beauty Seekers, Karolina Cicha i Spółka Natalia Przybysz i Raphael Roginski. W niedzielnym finale pod hasłem "Polka Niepodległa" wystąpią kobiety reprezentujące różne branże i zawody, które wygłosić mają ważne społecznie tezy inspirowane świętem 11 Listopada. Organizatorem odbywających się w Łodzi po raz piąty Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte! we współpracy z EC1 - Łódź Miasto Kultury.