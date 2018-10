- Gdy pada deszcz do grobu dostaje się woda. To kompromitacja tych, którzy się w ten proces zaangażowali - grzmi Janusz Owsiany, zarządca domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich. - Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem - zapewnia Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, odpowiedzialnego za renowację nagrobka. Twierdzi też, że Muzeum wciąż nie otrzymało pieniędzy na sfinansowanie prac. Nieoficjalnie wiadomo, że odmawia przyjęcia środków ze zbiórki społecznej wśród warszawiaków.

Mogiła rodziny Ścibor-Rylskich mieści się na Starych Powązkach w Warszawie. To tam 10 sierpnia został pochowany generał. Przypomnijmy, że na uroczystości zabrakło najważniejszych osób w państwie - m.in. premiera, prezydenta czy ministra obrony narodowej. Rząd reprezentował Marek Suski, szef gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Tuż przed pogrzebem znajdująca się w fatalnym stanie mogiła została dokładnie umyta specjalistycznym sprzętem. Podjęto też przygotowania do rozpoczęcia prac renowacyjnych, za które odpowiada Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej: Muzeum).

Początkowo problemem było pozyskanie pieniędzy na renowację. Miasto specjalnie nie paliło się do wyłożenia kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego współtworzona przez powstańców Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego (dalej: Fundacja) zorganizowała publiczną zbiórkę pieniędzy (sama była też inicjatorem akcji renowacyjnej). W sumie zebrano 73 tys. zł, a największe przyspieszenie odnotowano tuż po śmierci generała na początku sierpnia.

Jak ustaliliśmy, choć temat renowacji mogiły podejmowany był na długo przed śmiercią gen. Ścibor-Rylskiego, a także pomimo zebranych już trzy miesiące temu pieniędzy i uzyskanych pełnomocnictwach od samego generała (ma je Muzeum) - mogiła wciąż jest w fatalnym stanie.

Stan grobu sprawdził niedawno Janusz Owsiany, zarządca miejskiego dziennego domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich otwartego kilka tygodni temu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. - Zanim zaczęto prace rekonstrukcyjne, rozebrano całą ruinę, wskutek czego pojawiły się nieszczelności, przez które do grobu wlewa się woda, gdy pada deszcz. Wiatr uszkodził też namiot, który miał ochraniać to miejsce. Teraz ważne jest, by mogiłę zabezpieczyć przed zimą. Im dłużej zwlekamy, tym wyższe mogą być koszty renowacji - opowiada.

Jak wskazuje nasz rozmówca, rozmawiał już w tej sprawie z dyrektorem Muzeum Janem Ołdakowskim. - Prosiłem, by tam się pojawił i przekonał się na własne oczy. Będziemy starać się uświadomić m.in. konserwatorowi zabytków i wojewodzie, że jest to moralny obowiązek i kompromitacja tych, którzy w ten proces się zaangażowali. Tym bardziej, że są przecież zebrane pieniądze na ten cel - przekonuje Janusz Owsiany.

Pieniądze owszem - są , ale do tej pory leżą odłogiem. - Pieniądze są zebrane, zbiórka zakończyła się z początkiem sierpnia. Podpisaliśmy umowę z Muzeum na przekazanie tych środków. Czekamy aż Muzeum je przyjmie, wysłaliśmy już w tej sprawie pisemne przypomnienie - tłumaczy Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

W piśmie jakie Fundacja skierowała do Muzeum za pośrednictwem stołecznego ratusza zwraca się z apelem do dyrektora Ołdakowskiego o "należyte wykonywanie porozumienia, tj. do przedstawienia rzetelnej informacji dotyczącej kosztorysu oraz stopnia zaawansowania prac renowacyjnych". - Muzeum winno niezwłocznie udostępnić Fundacji wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonych oraz planowanych prac, w tym rzetelne kosztorysy, na podstawie których Fundacja przekaże kwoty uzyskane od darczyńców oraz zagospodaruje środki własne na ten cel w budżecie. Brak współpracy prowadzi do sytuacji, w której niemożność wykonania zobowiązania przewidzianego prawem, wynikać będzie z winy Muzeum - wynika z pisma.

Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że problematyczna ma być kwestia uzyskania wszystkich zgód od konserwatora zabytków. - Muzeum podobno boi się wziąć pieniądze ze zbiórki publicznej, póki nie będzie mieć pewności, że ma zielone światło od konserwatora. Boi się, że wtedy będzie jeszcze większa presja z zewnątrz, by prace przyspieszyć - twierdzi jeden z naszych rozmówców. Inni twierdzą, że cieniem na całym przedsięwzięciu kładą się polityczne sympatie i resentymenty.

Zdaniem części naszych rozmówców, Jan Ołdakowski z dystansem patrzy na to, co robią przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich, bo to naruszenie jego swoistego "monopolu" w tematyce powstańczej. Poza tym dyrektor Ołdakowski to polityczne "dziecko" Lecha Kaczyńskiego, więc bliżej mu do PiS. A dla tego obozu politycznego generał Ścibor-Rylski i cały Związek Powstańców Warszawskich byli, delikatnie mówiąc, niewygodni. To dlatego np. premier Mateusz Morawiecki, podejmując prace nad ustawą mającą chronić groby bohaterów narodowych, do współpracy zaprosił szersze gremium w postaci Światowego Związku Żołnierzy AK, w którym PiS ma więcej życzliwych sobie ludzi - przekonuje nasze źródło.

O sprawę renowacji grobu generała chcieliśmy zapytać mazowieckiego konserwatora zabytków, ale z jego rzeczniczką nie udało nam się skontaktować. Swój komentarz przekazał nam za to dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Renowacja grobowca rodziny Starzeńskich i Ścibor-Rylskich odbywa się zgodnie z harmonogramem prac przygotowanym przez wykonawcę robót konserwatorskich i renowacyjnych zatwierdzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zapewnia Jan Ołdakowski. Jak dodaje, w zawiązku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, Muzeum uporządkowało otoczenie grobowca i teren bezpośrednio do niego przylegający oraz zdemontowało namiot, w którym prowadzono wstępne prace konserwatorskie, by warszawiacy mogli zapalić znicz w miejscu, gdzie spoczął gen. Zbigniew Ścibor-Rylski.

A co dzieje się z 73 tys. zł pochodzącymi ze zbiórki publicznej? Wersja Jana Ołdakowskiego jest inna niż ta, którą przedstawia nam Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. - Pragnę poinformować, że do dnia dzisiejszego na konto Muzeum nie wpłynęła powyższa kwota - twierdzi dyrektor Ołdakowski.

Pieniądze muszą jednak wpłynąć w oparciu o zapisy umowy, czyli po przedstawieniu rzetelnej informacji dotyczącej kosztorysu oraz stopnia zaawansowania prac renowacyjnych. Takiego dokumentu Fundacji od Muzeum wciąż nie dostała.

