Informację o tym, że Jakubiak opuści klub Kukiz'15 jako pierwsze podało radio RMF FM.

W rozmowie z PAP Marek Jakubiak przyznał, że swoją decyzję dotyczącą przyszłości w klubie Kukiz'15 zamierza ogłosić w piątek o godz. 21.30, m.in. w mediach społecznościowych. Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke, co wywołało krytyczne wobec m.in. Jakubiaka wpisy lidera ruchu Pawła Kukiza.

Wcześniej z klubu odszedł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak w ubiegły piątek na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Kukiz : Życzę Jakubiakowi wszystkiego dobrego przy zakładaniu nowej partii

Paweł Kukiz zapytany o spodziewane odejście Jakubiaka z klubu Kukiz'15 powiedział PAP, że o całej sprawie dowiedział się od osób trzecich. - Rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa - stwierdził lider ruchu Kukiz'15.

- Życzę mu wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale muszę powtórzyć, że nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15, czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15 - podkreślił. Kukiz dodał, że wiadomość przyjmuje z żalem, ale - stwierdził - "Jakubiak wiedział, że wchodzimy jako ruch obywatelski, apartyjny, który nie pobiera subwencji - nagle go olśniło, że to jest jakaś zła koncepcja".

Na początku tygodnia Jakubiak mówił PAP, odnosząc się do sytuacji ugrupowania Kukiz'15, że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie, może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". - Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu" - stwierdził wówczas. Dopytywany, czy partia i stowarzyszenie będą działały pod wspólnym szyldem powiedział: - Oczywiście. Ja sobie nie wyobrażam Kukiz'15 bez Pawła Kukiza.

Po odejściu Jakubiaka z Kukiz'15 klub będzie liczył 27 posłów.