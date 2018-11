W miniony piątek poseł Marek Jakubiak podjął decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15. Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił także poseł Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. W ubiegłym roku z klubu odszedł poseł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak pod koniec października na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem: "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Na początku ubiegłego tygodnia Jakubiak powiedział PAP - odnosząc się do sytuacji w Kukiz'15 - że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". - Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu - stwierdził Jakubiak.

Kukiz oświadczył we wtorek z radiowej Trójce, że "absolutnie nie ma takiej opcji, aby ruch Kukiz'15 przekształcił się w partię polityczną". - Nie ma, nie istnieje i nie będzie. Jak już to beze mnie. Wolę progu Sejmu nie przekroczyć, niż zrezygnować z podstawowych postulatów, czyli "odpodatkowania" państwa poprzez zmiany ustrojowe i nie zabierania tak jak powiedziałem pieniędzy podatnika pod przymusem z jego kieszeni - podkreślił Kukiz.

Na pytanie, czy Kukiz'15 wycofa rekomendację dla Marka Jakubiaka, który zasiada w komisji śledczej ds. VAT, lider ruchu odpowiedział, że Jakubiak nie pełnił żadnych funkcji w klubie. - Dzisiaj mamy posiedzenie klubu i tutaj klub zdecyduje - poinformował. Dopytywany, czy według niego Jakubiakowi powinno się wycofać rekomendację Kukiz powtórzył, że o tym zdecyduje klub. - Ja nie jestem dyktatorem, który będzie decydował za klub, co mamy zrobić w danej sytuacji - podkreślił.