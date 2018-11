Brudziński podczas konferencji w Łodzi podziękował wszystkim funkcjonariuszom, którzy patrolowali kraj w okresie dnia Wszystkich Świętych.

- Państwo tutaj, w garnizonie łódzkim, ale również w całym kraju, poradziliście sobie i zadbaliście o to bezpieczeństwo wszystkich Polaków i chciałbym się państwu w pas pokłonić, i na wasze ręce złożyć serdeczne podziękowania - powiedział szef MSWiA.

- Wszystkim funkcjonariuszom, którzy się pochorowali w tym okresie - bez żadnej złośliwości, chciałbym szczerze i z całego serca życzyć szybkiego powrotu do zdrowia - podkreślił. Jak dodał, "wierzę, być może naiwnie, że nikt po to zwolnienie nie sięgnął w sposób nieodpowiedzialny, że zostało ono wydane również w zgodzie z sumieniem i przysięgą lekarską, jaką składali lekarze. A że taka skala - no cóż, czasami tak bywa".

Rzecznik KGP: Policjanci pełniący służbę 11 listopada dostaną 1 tys. zł nagrody

Według rzecznika KGP, obecnie w całym kraju na zwolnieniach lekarskich przebywać może nawet kilkanaście procent funkcjonariuszy, w związku z czym zastępujący ich koledzy mogą liczyć na 1 tys. zł nagrody.

- Komendant Główny Policji poinformował, że ci policjanci, którzy obecnie muszą wykonywać czynności za kilku kolegów i są przeciążeni pracą muszą być docenieni. Także w związku z tym, że będą pełnić służbę 11 listopada w Warszawie – zaznaczył Ciarka.

Zdaniem rzecznika KGP, na nagrodę będą mogli liczyć też policjanci, którzy zastępowali chorych kolegów podczas akcji Znicz w czasie Święta Zmarłych.