W czasie konferencji podsumowującej wyniki wyborów samorządowych, szef biura Kaczyńskiego i radny sejmiku mazowieckiego Radosław Fogiel zaprezentował serię slajdów pokazujących m.in. udział PiS w mandatach zdobytych w poszczególnych szczeblach samorządu.

Odnosząc się do tych danych prezes PiS ocenił, że są to "twarde liczby, twarde dane". - Nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości. Ja rozumiem, że przedstawiciele komitetów, które te wybory przegrały, próbują zmienić ich obraz, ale to jest abstrahowanie od faktów - żeby określić to w sposób łagodny - mówił Kaczyński. Jak podkreślił, zwycięstwo PiS ma charakter zupełnie jednoznaczny.

- Co najważniejsze, te wybory są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi - przekonywał lider PiS.

Prezes PiS podkreślił, że wysoka frekwencja w trakcie wyborów była wynikiem umacniania się w Polsce demokracji. - Dziękuję każdemu, kto wziął udział w tych wyborach, niezależnie od tego, na kogo głosował - mówił.

- Szczególnie dziękuję przedstawicielom PiS, Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w wyborach, jako kandydaci, którzy wzięli udział w tych wyborach, jako wspierający, którzy organizowali kampanię wyborczą dla nas, chcę to bardzo podkreślić, bardzo udaną - powiedział Kaczyński.