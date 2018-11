Wicepremier była pytana na antenie RMF FM, czy można potwierdzić, że będzie kandydowała w wyborach do europarlamentu.

Potwierdzić będziemy mogli wtedy, kiedy będą zatwierdzone listy do europarlamentu. Natomiast ja wielokrotnie mówiłam i podtrzymam to i teraz, że taka propozycja się pojawiła i jest to propozycja, którą bardzo poważnie biorę pod uwagę – powiedziała. Dopytywana, co to oznacza, stwierdziła: "prawdopodobnie będę startować".

Jeszcze nie rozmawiałam na temat eurowyborów; tego, jak będzie prowadzona kampania; w jaki sposób będą kształtowane listy, czy będą zmiany w rządzie - wskazała, odnosząc się do kwestii, czy przed wyborami odejdzie z rządu.