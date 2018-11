We wtorek na stronach internetowych Sejmu pojawił się projekt przewidujący ograniczenie możliwości stosowania metody in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione, a także zakaz kriokonserwacji zarodków. Początkowo na sejmowej stronie internetowej widniała informacja, że wnioskodawcami tej propozycji jest grupa posłów Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS oraz PiS. Z kolei przedstawicielem wnioskodawców jest poseł niezrzeszony Jan Klawiter.

W środę przedstawiciele PSL-UED zapewnili, że posłowie ich klubu nie podpisali się pod tym projektem. Jest to nieprawda. Sprawdziliśmy to w Kancelarii Sejmu i zażądaliśmy sprostowania - oświadczył poseł PSL-UED Jacek Protasiewicz podczas konferencji prasowej w Sejmie. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że klub PSL-UED w sprawach światopoglądowych nie wprowadza dyscypliny, jednak żaden z naszych posłów, żadna z naszych posłanek, nigdy pod tak zaostrzającym tę kwestię projektem ustawy nie złożyłby podpisu. Wiemy to po rozmowach z koleżankami i kolegami z klubu - powiedział Protasiewicz.

Przewodnicząca UED Elżbieta Bińczycka oceniła, że projekt ograniczający stosowanie in vitro, to ideologiczne szaleństw", które uderza bezpośrednio w ludzi, którzy pragnąc rodzicielstwa, mogą tylko, posługując się tą metodą medyczną, dostąpić tego szczęścia i innych warunków dla nich nie ma. My się absolutnie odcinamy od takiego ideologizowania państwa - zadeklarowała.

Jak dodała, państwo jest ze swej natury świeckie, co wynika wprost z konstytucji; zapewniła, że nie ma mowy, żeby posłowie, którzy zajmują się tą tematyką poważnie, mogli złożyć podpis pod takim nieprzyzwoitym, ideologicznym spojrzeniem na sprawę in vitro.

W środę na stronie internetowej Sejmu zmieniono informację dotyczącą wnioskodawców tego projektu; jak czytamy podpisała się pod nim grupa posłów: Kukiz'15, WiS PiS oraz niezrzeszonych.