- Z okazji nadchodzącego stulecia polskiej niepodległości (...) mógłbym opowiedzieć wam całą historię naszej walki o niepodległość. Ale skupmy się raczej na charakterystycznych innowacjach, dzięki którym przyczyniliśmy się do światowego postępu - mówi Marek Magierowski we wstępie do prezentacji, której towarzyszy jazzujący podkład muzyczny.

Jako pierwszy z tych wynalazków dyplomata Magierowski wymienia spinacz do papieru. - Tak, to my wynaleźliśmy spinacz do papieru - ten, którego nigdy nie możesz znaleźć, gdy naprawdę go potrzebujesz. Spróbuj wymienić kartę SIM w swoim iPhonie bez prawdziwego polskiego spinacza - żartuje ambasador.

Drugi przykład wynalazku Polaka to wycieraczki samochodowe. - Wielu naszych izraelskich przyjaciół może nie być zaznajomionych z tym specyficznym ustrojstwem, ale uwierzcie mi, w Europie jest ono dość powszechnie używane. Niestety - wyjaśnia Magierowski.

Ambasador wśród polskich wynalazków wymienia także wykrywacz min, "niezbędne narzędzie dyplomaty".

- Wymyśliliśmy także najbardziej ekstrawaganckie męskie fryzury w historii ludzkości - informuje polski dyplomata, pokazując portrety dawnego reprezentanta polskiej drużyny piłkarskiej Jana Tomaszewskiego, kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina, polskiego polityka i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego, który w 1919 roku pełnił funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych, oraz Dawida Ben Guriona - jednego z założycieli państwa Izrael i pierwszego premiera tego kraju, który urodził się w Płońsku.

W promującym Polskę filmiku Magierowski mówi również o polskim skoczku narciarskim Kamilu Stochu i podkreśla, że w tej dyscyplinie sportu "Polska naprawdę jest światową potęgą".

Na koniec filmiku, pokazując logo Solidarności, jako zasługę Polaków ambasador Magierowski wymienia fakt, że "wymyślili sposób na pozbycie się groźnego reżimu".