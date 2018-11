Msza w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela zainaugurowała uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Lecha Kaczyńskiego. Dziś przeżywamy kolejne wspomnienie smoleńskiej katastrofy. Wspominamy z wielkim bólem te wielkie i poczciwe umysły, z naszym prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim i z tyloma wspaniałymi Polakami, którzy zginęli - powiedział ks. Sikorski. Dodał, że b. prezydent zasłużył się zarówno dla Polski, jak i całej Europy. Wspomina się go z wielką czcią. To dziwne, że może na zewnątrz więcej, niż nawet tu w kraju - powiedział.

Po nabożeństwie z katedry w stronę placu Piłsudskiego wyruszył marsz, w którym idą m.in.: premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Beata Szydło oraz Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, minister pracy Elżbieta Rafalska, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz szef gabinetu premiera Marek Suski. Otwierający marsz niosą baner ze zdjęciem Lecha Kaczyńskiego i napisem: "Warto być Polakiem". Część uczestników marszu niosła biało-czerwone flagi.

Prezes PiS: To nasze zwycięstwo

Największe znaczenie ma to, co zdarzy się za chwilę - odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego; to nasze zwycięstwo, to dowód na to, że chcieć to móc, że można zwyciężyć i że będziemy zwyciężać nadal - powiedział w sobotę przed Pałacem Prezydenckim lider PiS Jarosław Kaczyński. Nawiązywał do odbywających się na Krakowskim Przedmieściu marszów pamięci. Jak mówił, te spotkania miały swój cel. Tym celem była prawda, do której ciągle dążymy, tym celem było wybudowanie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, tym którzy polegli w Smoleńsku i tym celem było wybudowanie pomnika Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP - mówił lider PiS.

Galeria Przejdź do galerii » Tak wyglądał montaż pomnika Lecha Kaczyńskiego [GALERIA] Na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego w środę rano rozpoczęły się prace związane z montażem pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomnik zostanie odsłonięty 10 listopada.

Dzisiaj ten cel zostaje zrealizowany. Za chwilę odsłonimy ten pomnik - dodał. Kaczyński dziękował też m.in. wszystkim, którzy uczestniczyli w tych marszach. Ten dzisiejszy dzień to jest także ich dzieło- mówił. Chodźmy dalej, chodźmy na Pl. Piłsudskiego, tam odbędzie się uroczystość - dodał Kaczyński.

Protesty na placu Piłsudskiego

Na pl. Piłsudskiego pojawiła się grupa, która protestuje przeciw odsłonięciu pomnika, demonstranci krzyczą m.in. "konstytucja", w odpowiedzi słychać na placu okrzyki "Jarosław" i "Lech Kaczyński".

Protesty na placu Piłsudskiego / Polska Agencja Prasowa / Radek Pietruszka

W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2018 r. na stołecznym pl. Piłsudskiego został odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Wówczas też położono kamień węgielny pod budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski a także wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.