Mógł być kandydatem na prezydenta, będzie pierwszym szefem NIK pozbawionym stanowiska. SYLWETKA Krzysztofa Kwiatkowskiego

Krzysztof Kwiatkowski to postać o tyle rozpoznawalna, o ile kontrowersyjna. Zgierzanin z urodzenia, o którym "Newsweek" jeszcze rok temu pisał, że był "zbyt dobrym ministrem, aby utrzymać się w rządzie", a "Najwyższa Izba Kontroli to podobno miejsce jego politycznej zsyłki". Teraz niewiele brakuje, by przeszedł w polityczny niebyt.