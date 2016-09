Prezydent Andrzej Duda

We wtorek prezydent odwiedził województwo opolskie, gdzie spotkał się m.in. z mieszkańcami Strzelec Opolskich. Zadaniem władz, nie tylko samorządowych, ale też centralnych jest dzisiaj (...) dążenie do tego, aby podnieść jakość życia w naszym kraju. To jest w tej chwili sprawa, którą ja uważam za absolutnie podstawową - podkreślił podczas swojego wystąpienia prezydent.