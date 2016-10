W dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich w Łańcucie rozpoczęło przed południem spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Polski Andrzej Duda, Słowacji Andrej Kiska, Czech Milosz Zeman i Węgier Janos Ader będą rozmawiać podczas dwóch sesji plenarnych. "Musimy powstrzymać falę emigracji, która dotyka nasze społeczeństwa, która porywa do wyjazdów z naszych krajów tak wielu zdolnych, kreatywnych młodych ludzi. Musimy zrobić wszystko, by stworzyć im perspektywę godnego i atrakcyjnego rozwoju we własnych ojczyznach" - mówił polski prezydent, zwracając się do swoich gości.