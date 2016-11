Kto zdobył najwięcej głosów kobiet, kogo poparła wieś, a kto cieszy się sympatią najmłodszych? SZCZEGÓŁY rankingu premierów

Donald Tusk

W rankingu DGP Donald Tusk (11,5 proc. wszystkich głosów) zdobył 13,5 proc. głosów mężczyzn i 9,7 proc. głosów kobiet. Jeśli aś chodzi o podział głosów między różnymi grupami wiekowymi, to najchętniej poparli go ludzie w wieku 35-44 lata (19,9 proc.) a najmniejsze poparcie zdobył wśród najmłodszej grupy wyborców - od 18 do 24 lat (5,4 proc.).

Tuska najchętniej poparli też ludzie z największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), gdzie zdobył 15,5 proc. poparcia w rankingu DGP. Najmniej chętnie głosowali na niego obywatele dużych miast (od 100 tys. do 500 tys. ludzi) - tam poparło go 7 proc. ludzi.

Zwycięzca rankingu premierów dostał też najwięcej głosów wśród ludzi z wykształceniem podstawowym (12,9 proc) i zawodowym (12,6 proc). Najmniej - 10 proc. głosów - zdobył wśród ludzi z wykształceniem średnim

Jeśli zaś chodzi o poparcie Tuska wśród wyborców partii politycznych, to wybrało go 46 proc. zwolenników PO, 35,7 proc. wyborców PSL i... 1,2 proc. wyborców PiS.