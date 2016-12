Kaczyński: Rozliczymy tych, którzy dopuszczali się zbrodni. Zwyciężymy!

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło i działacz opozycyjny Andrzej Gwiazda podczas zgromadzenia zorganizowanego przez PiS przy pomniku Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży w Warszawie

Prezes PiS mówił o "nieustannym opluwaniu i obrażaniu w mediach, na ulicy, nawet w gmachu Sejmu"; zachowanie to ma przekonać ludzi, że dobra zmiana nie jest dobrą zmianą, a "to, co jest robione dla nich, nie jest robione dla nich, tylko dla jakichś dziwnych celów, ku jakiejś dyktaturze".



Według niego obchody rocznicy stanu wojennego, to wspomnienia i pamięć, ale także współczesność i walka o to, by droga ku dobrej zmianie i lepszej, sprawiedliwszej Polsce była otwarta. "Byśmy mogli po niej dojść do ostatecznego zwycięstwa, a częścią tego zwycięstwa będzie przynajmniej moralne, a także w niektórych wypadkach i karne rozliczenie tych, którzy kiedyś dopuszczali się na Polakach zbrodni" - mówił prezes PiS.



Nawoływał do mobilizacji nie tylko przy urnach wyborczych, ale na co dzień. "Jestem pewien, że zwyciężymy" - mówił.