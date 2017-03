"Protest 100 opon" przed MEN. Rodzice i nauczyciele przeciw wprowadzeniu reformy edukacji [FOTO]

Protest przed MEN

"Cieszę się, że przyszliście państwo wesprzeć rodziców i nauczycieli w tej nierównej walce z minister Anną Zalewską, która prze do przodu niczym walec, nie zatrzymując się" - tymi słowami do kilkuset osób zgromadzonych przed gmachem MEN zwrócił się jeden z organizatorów protestu, nauczyciel historii Artur Sierawski. "Do tej pory byliśmy bardzo merytoryczni, mówiliśmy, prosiliśmy, informowaliśmy, składaliśmy petycje, przedstawiciele rodziców, nauczycieli byli u pana prezydenta z prośbą by zawetował ustawę (Prawo Oświatowe - PAP), niestety okazał się niezłomny wobec prezesa (PiS, Jarosława Kaczyńskiego - PAP) i ją podpisał. Dlatego dzisiaj musimy powiedzieć: dość" - powiedział Sierawski.