Szydło i Duda jako marionetki Kaczyńskiego, transparenty "Ludzki Pan". Marsz opozycji w stolicy [ZDJĘCIA]

Happening na Marszu

Schetyna wystąpił na stołecznym Placu Konstytucji, gdzie po godz. 15 dotarł "Marsz Wolności". Nawiązując do miejsca przemówienia lider PO, podkreślał, że obecna konstytucja kojarzy się z wolnością, suwerennością i podmiotowością, tak jak konstytucja 3 maja, czy konstytucja marcowa. "Jeżeli nie będzie zgody powszechnej, zgody narodu nie pozwolimy zmienić konstytucji. Nikomu!" - zadeklarował Schetyna. Przekonywał, że jedyną drogą dla partii opozycyjnych i niezależnych środowisk jest dziś jedność. Powtórzył ofertę wspólnej listy środowisk opozycyjnych w następnych wyborach parlamentarnych. "Jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję to wygramy wybory samorządowe, wygramy wybory europejskie, wygramy wybory parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 roku. Obiecujemy to" - zaznaczył.