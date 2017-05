Prezydent Andrzej Duda w Tbilisi: Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem Gruzji

Prezydent Andrzej Duda składa wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to niezwykle ważne dla mnie - nie tylko jako prezydenta Rzeczpospolitej, ale także dla mnie osobiście - zaproszenie tutaj do Gruzji, do Tbilisi, za to, że mogę tutaj razem z panem być. Tak jak dzisiaj powiedziałem, to w jakimś sensie podążanie śladami, tą ścieżką, którą w sensie politycznym wytyczył pan prezydent profesor Lech Kaczyński - mówił Duda we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Gruzji Giorgim Margwelaszwilim. Prezydent podziękował za wspomnienie o Kaczyńskim, który "był wielkim przyjacielem Gruzji". - Nie tylko w sensie osobistym, nie tylko w sensie swojej, można powiedzieć, miłości do Gruzji jako pięknego kraju - ale także jako wielki polityk głębokiego przekonania co do znaczenia strategicznego Gruzji jako przyjaciela i sojusznika Rzeczpospolitej, jako przyjaciela i sojusznika Zachodu - czyli Unii Europejskiej i państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił prezydent.