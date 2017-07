Premier Szydło otworzyła nieukończoną inwestycję? Samorządowcy: Cieszyć się nie ma z czego [FOTO]

Premier Szydło na otwarciu zbiornika w Świnnej-Porębie

Premier podkreśliła, że otwarcie zbiornika to szczególny dzień, bo oddawana jest do użytku najdłużej realizowana inwestycja w Polsce. Decyzja o budowie zapadła w 1986 r., a zbiornik miał być gotowy po 10 latach. „Zakończenie inwestycji można potraktować jako wydarzenie symboliczne” – mówiła premier. Wspomniała, że w przeszłości prace budowlane były nawet wstrzymywane. Zintensyfikował je rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 r. „Kolejny rząd niewiele zrobił. (…) Dopiero w 2015 r., gdy rząd PiS wziął odpowiedzialność za sprawy Polski, przywróciliśmy finansowanie i inwestycja została zakończona. To, co nie udało się w ciągu 30 lat, udało się w niespełna dwa lata, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba o tym mówić, że w tak krótkim czasie ta budowa została dokończona" - oświadczyła szefowa rządu.