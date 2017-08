Co będzie, a co miało być i nie będzie. Sprawdzamy, jak MON idą zakupy sprzętu

Moździerz SMK 120 mm RAK na podwoziu KTO Rosomak (CC BY-SA 3.0)

W tym roku Wojsko Polskie otrzymało m.in. mające zasięg 40 km armatohaubice Krab (trafiły do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie) czy samobieżne moździerze Rak (przyjęła je 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana). To efekt umów podpisanych w ubiegłym roku. W 2017 r. tak spektakularnych kontraktów dotyczących uzbrojenia nie było, ale resortowi udało się podpisać m.in. umowę na zakup średnich samolotów dla VIP. Pierwszy Boeing 737 ma trafić do Polski już w listopadzie.