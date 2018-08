Kaczyński chwali Macierewicza podczas jego urodzin. "Niezwykle twardy, asertywny człowiek" [FOTO]

Następne

Urodziny Antoniego Macierewicza

W sobotę po południu odbyły się uroczystości 70. urodzin byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, w której wziął udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kaczyński podczas przemówienia wskazał, że Macierewicz to człowiek, który postawił na Polskę. "To jest człowiek, który od najmłodszych lat postawił na Polskę. Antoni od początku postawił na to, że będzie służył ojczyźnie. I to w inny sposób, niż to sobie wtedy ludzie zacni wyobrażali" - zaznaczył prezes PiS. "Ta służba, wbrew temu, co się mówi, była służbą racjonalną. To, co charakteryzowało ją przez pół wieku, to racjonalność" - dodał Kaczyński.