Według egipskiej agencji MENA "jednostka przewożąca nielegalnie migrantów" przewróciła się u wybrzeży miasta Kafr asz-Szajch; służby ratownicze ocaliły ok. 150 osób. Trwa akcja ratunkowa. Przedstawiciel resortu zdrowia Adel Chalifa powiedział agencji AFP, że wśród ofiar są migranci egipscy, sudańscy i pochodzący z innych krajów afrykańskich, których dotychczas nie ustalono.

Według miejscowych władz wśród ofiar jest 10 kobiet i dwoje dzieci. Źródła te informują, że wśród migrantów, poza obywatelami państw afrykańskich, byli także Syryjczycy. Dotychczas nie jest jasne, dokąd płynęła łódź, która zatonęła w środę, choć zdaniem niektórych źródeł w służbach bezpieczeństwa celem były Włochy.

Ze statystyk Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że w 2016 roku ponad 300 tys. migrantów przeprawiło się przez Morze Śródziemne do Europy, głównie do Włoch. Od 2014 roku na tym szlaku życie straciło ponad 10 tys. osób, w tym ponad 2,8 tys. od początku tego roku - informował UNHCR w raporcie na początku czerwca. W czerwcu u wybrzeży Krety utonęło ok. 300 migrantów. Ci, którzy przeżyli, mówili władzom, że przewożąca ich łódź wypłynęła z Egiptu