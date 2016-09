Witold Waszczykowski rozmawiał z Jaglandem przy okazji wizyty w Nowym Jorku. Jak mówił w środę w TVP Info, poruszył m.in. temat sytuacji w Europie oraz sławnej, niesławnej Komisji Weneckiej. Wspominałem sekretarzowi generalnemu Rady Europy, że jesteśmy bardzo rozczarowani sposobem zachowania się tej komisji, która w sposób bardzo jednostronny, mimo otwarcia, mimo gestów ze strony rządu, większości parlamentarnej, bardzo jednostronnie ocenia sytuację w Polsce - powiedział Waszczykowski.

Mam wrażenie, że przyjął to ze zrozumieniem, że tam dociera ta świadomość, że Komisja Wenecka jest skrajnie jednostronna - dodał. Według szefa MSZ polski rząd nie krytykuje opinii i wyroków KW, ale fakt, że - jak podkreślił - komisja w ogóle nie bierze pod uwagę i nie odnotowuje w swoich raportach innego stanowiska, niż stanowisko polskiej opozycji.

Wyjaśniliśmy sobie, na czym polega kompromis, że kompromis oznacza ustępstwa obu stron, że kompromis nie oznacza tylko ustępstwa po stronie rządu czy większości parlamentarnej, że również do kompromisu jest potrzebna opozycja - zaznaczył. Według Waszczykowskiego Jagland przyjął jego uwagi ze zrozumieniem i zobowiązał się, że podejmie również rozmowy z polską opozycją, aby ta przystąpiła do rzeczywistego dialogu i podjęła próbę stworzenia jakiegoś kompromisowego stanowiska wobec propozycji rządowych.

Szef MSZ poinformował, że rozmowa z Jaglandem dotyczyła również sytuacji na wschodzie Europy, w tym na Ukrainie. Rozmawialiśmy też o nierozwiązanym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, o możliwościach współpracy z Białorusią, o przyciąganiu Białorusi do Europy - powiedział. Dodał również, że zaprosił do Warszawy ministra spraw zagranicznych Białorusi Uładzimira Makieja. Mam nadzieję, że ta wizyta dojdzie do skutku już za kilka dni, w październiku - podkreślił.

Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Jej opinie nie są wiążące. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Komisji Weneckiej przebywali z dwudniową wizytą w Polsce, w trakcie której rozmawiali z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, kancelarii premiera oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Po wizycie KW ma przyjąć opinię dot. ustawy o TK.

Będzie to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej KW zajęła się - oprócz nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia ub. roku - także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag. Waszczykowski razem z prezydentem Andrzejem Dudą przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie wziął udział we wtorek w 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta Waszczykowskiego i Dudy związana jest m.in. ze staraniami Polski o kandydaturę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.