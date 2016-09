Musimy uczynić wszystko co możliwe i także tego chcemy, by nie powtórzyła się taka sytuacja, jak późnym latem ubiegłego roku - powiedziała Merkel w Berlinie, wskazując jednocześnie na liczne przypadki utonięć migrantów podczas przeprawy przez Morze Śródziemne.

Szefowa niemieckiego rządu mówiła o obowiązku znalezienia uchodźcom legalnych dróg do Niemiec lub zaoferowania im dobrych warunków egzystencji w pobliżu ich krajów ojczystych. Kluczem do tego jest porozumienie z Turcją i "są to mechanizmy, które musimy wprowadzić także w odniesieniu do innych krajów, na przykład Egiptu albo także Tunezji oraz innych" - zaznaczyła Merkel.

Porozumienie między UE i Turcją przewiduje wydalanie do tego kraju wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Grecji. Od 4 kwietnia za każdego odesłanego syryjskiego uchodźcę może udać się legalnie i bezpośrednio do UE z Turcji inny Syryjczyk.