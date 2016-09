W przemówieniu wygłoszonym we wtorek wieczorem w Berlinie podczas zorganizowanego przez Episkopat dorocznego Spotkania św. Michała kardynał powiedział, że kwestie dotyczące tożsamości i bezpieczeństwa będą ważnym elementem kampanii przed wyborami do Bundestagu na jesieni 2017 roku. Wśród 800 przedstawicieli Kościołów, świata polityki, kultury i biznesu w spotkaniu uczestniczyli też kanclerz Angela Merkel i szef parlamentu Norbert Lammert.

Strach jest jednak złym doradcą, podobnie jak postawa defensywna czy też izolowanie się - ostrzegł kardynał Marx. Potrzebna nam jest kultura współżycia, w której panuje gotowość do dzielenia się z innymi. Taka kultura musi stać się kulturą uniwersalną. My chrześcijanie pracujemy nad tym, ponieważ jesteśmy uniwersalistami - mówił przewodniczący Episkopatu.

Hierarcha podkreślił, że kultura współżycia obowiązuje też w obecnym kryzysie uchodźczym. Kościół będzie się nadal troszczył o zakwaterowanie i integrację uchodźców - powiedział kardynał Marx. Wśród zasad, od których Kościół nigdy nie odejdzie, wymienił godne traktowanie na granicy każdej osoby szukającej schronienia, uczciwe postępowanie (azylowe) i zakaz odsyłania imigrantów do krajów, w których toczy się wojna lub mają miejsce wypędzenia.

Kardynał ostro skrytykował nasilające się - jego zdaniem - tendencje nacjonalistyczne w Niemczech i Europie. Przypomniał słowa byłego prezydenta Francji Francois Mitterranda, że nacjonalizm oznacza wojnę. Patriotyzm tak, kochamy naszą ojczyznę - mówił kardynał Marx - ale musimy walczyć z wszelkimi formami nacjonalizmu. Defensywne, skierowane ku przeszłości, neoromantyczne wizje nie oferują Europie żadnej atrakcyjnej perspektywy na przyszłość - powiedział.

W zeszłym roku do Niemiec przyjechało milion osób z zamiarem ubiegania się o azyl. W tym roku liczba uchodźców szacowana jest na 300 tys. W minionych latach Kościół wielokrotnie chronił imigrantów przed deportacją udzielając im "azylu kościelnego", co prowadziło do zatargów ze strukturami państwowymi. Niemiecki Episkopat udostępnił PAP w środę tekst przemówienia wygłoszonego dzień wcześniej przez przewodniczącego konferencji biskupów.